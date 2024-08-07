Правительство Греции хочет ужесточить условия доступа круизных лайнеров к популярным островам

Стремясь освободить популярные островные направления, такие как Санторини и, возможно, Миконос, от последствий чрезмерного туризма, правительство Греции планирует принять новое законодательство, которое увеличит плату за высадку для пассажиров круизных лайнеров.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

По словам греческого чиновника, сбор за высадку "не может быть ниже 10 евро для Санторини".

Этот шаг связан с тем, что правительство определило приоритетность ряда мер, в частности, для Санторини, который испытывает на себе бремя стремительного роста количества туристов в последние годы.

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Соответствующие предложения были изложены на встрече несколько дней назад с участием профильных министров.

Мнения в правительстве расходятся, некоторые чиновники даже утверждают, что необходимо рассмотреть возможность полного запрета круизов вокруг греческих островов.

В Минэкономики выступают категорически против этой идеи, считая, что Греция не может позволить себе потерять доход от круизов. Есть и более умеренные голоса, которые утверждают, что Греция не может игнорировать круизы, которые являются важным аспектом туристического продукта в целом. Другие настаивают на том, что в определенных направлениях – ярким примером является Санторини – круизы, возможно, вызвали проблемы, которые необходимо решить, но есть и другие направления, которые получают выгоду от этого туристического продукта.

Ожидается, что строительство нового порта на Санторини в Монолитосе облегчит ситуацию, но в долгосрочной перспективе. В переходный период основной мерой будет повышение цены на высадку, в то время как ожидается, что будет проведено новое исследование относительно ежедневного количества посетителей, с которыми может справиться остров.

Сейчас лимит в 8 000 пассажиров в день для острова не соответствует реальному положению дел. Это связано с тем, что, как пояснил источник в правительстве, эта цифра не включает ежедневные паромы, которые также перевозят туристов на остров, поэтому количество ежедневных посетителей стремительно растет.

Напомним, недавно в Барселоне объявили о планах повысить туристический налог для пассажиров круизных лайнеров, которые посещают город сроком менее чем на 12 часов.

А власти Амстердама объявили о намерениях до 2035 года перенести городской пассажирский круизный терминал из центра города, чтобы круизные лайнеры больше туда не заходили, и таким образом уменьшили туристическую нагрузку.