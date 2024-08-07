У Барселоні скликають акцію зустрічі екслідера Каталонії

Колишній лідер Каталонії Карлес Пучдемон повідомив, що він вже розпочав шлях повернення до Іспанії попри ризик бути заарештованим.

Про це він сказав у відеозверненні, яке наводить EFE, повідомляє "Європейська правда".

Пучдемон оголосив у середу, що він "почав зворотний шлях із вигнання", щоб спробувати бути присутнім на затвердженні Сальвадора Ільї новим главою Каталонії.

Агентство також зазначає, що на ранок четверга, 8 серпня, каталонська партія Junts per Catalunya збирає акцію зустрічі Пучдемона.

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Запланований на 9 ранку захід відбудеться біля парламенту Каталонії.

О 10-й ранку в парламенті будуть проходити дебати щодо затвердження кандидатури Ільї, які можуть бути перервані главою парламенту у разі арешту Пучдемона, зазначає агентство.

У понеділок Пучдемон заявив, що планує повернутися до Іспанії на інавгурацію нового глави автономії Сальвадора Ільї, незважаючи на загрозу арешту.

Минулого місяця Верховний суд Іспанії припинив розслідування так званої справи про тероризм стосовно колишнього глави Каталонії і лідера сепаратистської партії Junts Карлеса Пучдемона.

Це рішення, однак, не впливає на ордер на арешт лідера сепаратистів Каталонії в іншій справі про розтрату коштів і непокорі, які передбачають тюремне ув'язнення терміном до восьми років.

Їх мав би зняти закон про амністію каталонських сепаратистів, ініційований урядом прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса для отримання підтримки каталонських партій. Але іспанський суд відмовився поширювати його дію на Пучдемона.