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Литовців попередили про пересування військової техніки через навчання

Новини — Середа, 7 серпня 2024, 17:07 — Марія Ємець

Мешканцям трьох муніципалітетів у Литві повідомили, що вони можуть бачити переміщення військової техніки і це пов’язано з навчаннями. 

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда". 

Збройні сили Литви попередили, що 8-23 серпня на полігоні в районі села Гаджунай та у районах Йонава, Кедайняй та Кайшядоріс будуть проходити військові навчання за участі підрозділів піхотної бригади "Залізний вовк" . 

До маневрів будуть залучені близько 450 військових та близько 60 одиниць техніки зі складу передової групи НАТО у Литві. 

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У перший тиждень навчань заходи будуть проходити у тому числі у населених районах, у другий тиждень плануються навчання зі стрільбами на полігоні на рівні дивізії. 

У зв’язку з навчаннями мешканці трьох згаданих районів у наступний тиждень можуть спостерігати інтенсивний рух техніки на дорогах та можуть чути вибухи та постріли у денні години, тоді як у період з 22:00 до 8:00 обіцяють тишу. 

Перший етап цих навчань проходив у червні 2024 року. 

Також у Литві повідомляють про ажіотаж на курсах операторів дронів: за тиждень після відкриття реєстрації всі місця на навчання вже заповнені до Нового року.

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