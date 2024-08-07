Литовцев предупредили о передвижении военной техники из-за учений

Жителей трех муниципалитетов в Литве сообщили, что они могут видеть перемещение военной техники и это связано с учениями.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Вооруженные силы Литвы предупредили, что 8-23 августа на полигоне в районе села Гаджунай и в районах Йонава, Кедайняй и Кайшядорис будут проходить военные учения с участием подразделений пехотной бригады "Железный волк".

К маневрам будут привлечены около 450 военных и около 60 единиц техники из состава передовой группы НАТО в Литве.

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В первую неделю учений мероприятия будут проходить в том числе в населенных районах, во вторую неделю планируются учения со стрельбами на полигоне на уровне дивизии.

В связи с учениями жители трех упомянутых районов в следующую неделю могут наблюдать интенсивное движение техники на дорогах и могут слышать взрывы и выстрелы в дневные часы, тогда как в период с 22:00 до 8:00 обещают тишину.

Первый этап этих учений проходил в июне 2024 года.

Также в Литве сообщают об ажиотаже на курсах операторов дронов: через неделю после открытия регистрации все места на обучение уже заполнены до Нового года.