У шведському місті перевіряють одразу два об’єкти, що можуть бути вибухівкою
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Новини — Середа, 7 серпня 2024, 20:45 —
Новини — Середа, 7 серпня 2024, 20:45 —
У шведському місті Лінчепінг виявили одразу два підозрілі предмети, які можуть виявитись вибуховими пристроями.
Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".
Про першу знахідку стало відомо у другій половині дня у середу, пакунок лежав поруч з велосипедом на центральній площі міста. На місце викликали вибухотехніків, усю площу перекрили і пішоходів скеровують в обхід.
Після того повідомили про ще один підозрілий пакунок в іншому місці, його теж дослідять фахівці.
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Місцевих мешканців та крамниці попросили закрити вікна і залишатися у приміщеннях.
Нагадаємо, наприкінці липня у Берліні через вибухівку в квартирі евакуювали 200 людей і затримали одну особу.
Також у липні на вокзалі Стокгольма затримали двох людей, що везли вибухівку.
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