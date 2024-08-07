У шведському місті перевіряють одразу два об’єкти, що можуть бути вибухівкою

У шведському місті Лінчепінг виявили одразу два підозрілі предмети, які можуть виявитись вибуховими пристроями.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

Про першу знахідку стало відомо у другій половині дня у середу, пакунок лежав поруч з велосипедом на центральній площі міста. На місце викликали вибухотехніків, усю площу перекрили і пішоходів скеровують в обхід.

Martin Klevelid/SVT

Після того повідомили про ще один підозрілий пакунок в іншому місці, його теж дослідять фахівці.

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Місцевих мешканців та крамниці попросили закрити вікна і залишатися у приміщеннях.

Нагадаємо, наприкінці липня у Берліні через вибухівку в квартирі евакуювали 200 людей і затримали одну особу.

Також у липні на вокзалі Стокгольма затримали двох людей, що везли вибухівку.