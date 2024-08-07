В шведском городе проверяют сразу два объекта, которые могут быть взрывчаткой
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Новости — Среда, 7 августа 2024, 20:45 —
Новости — Среда, 7 августа 2024, 20:45 —
В шведском городе Линчепинг обнаружили сразу два подозрительных предмета, которые могут оказаться взрывными устройствами.
Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".
О первой находке стало известно во второй половине дня в среду, пакет лежал рядом с велосипедом на центральной площади города. На место вызвали взрывотехников, всю площадь перекрыли и пешеходов направляют в обход.
После того сообщили о еще одном подозрительном пакете в другом месте, его тоже исследуют специалисты.
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Местных жителей и магазины попросили закрыть окна и оставаться в помещениях.
Напомним, в конце июля в Берлине из-за взрывчатки в квартире эвакуировали 200 человек и задержали одного.
Также в июле на вокзале Стокгольма задержали двух человек, которые везли взрывчатку.
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