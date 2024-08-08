Камала Гарріс отримала $36 млн пожертвувань за добу після оголошення свого напарника

Кампанія Камали Гарріс зібрала 36 мільйонів доларів за 24 години після оголошення про те, що її напарником у президентських перегонах стане губернатор штату Міннесота Тім Волз.

Про це повідомляє The Hill, пише "Європейська правда".

Представники кампанії назвали цей день одним з найкращих днів збору коштів за весь цикл і відображенням ентузіазму серед демократів з приводу кандидатури Волза як віцепрезидента.

Гарріс і Волз розпочали кампанію у вівторок у Філадельфії, а цього тижня також поїдуть до Вісконсину, Мічигану, Невади та Аризони.

Реклама:

Раніше кампанія Гарріс повідомила про збір понад 200 мільйонів доларів, що стало рекордом в історії виборів.

У вівторок Гарріс оголосила, що обирає своїм кандидатом у віцепрезиденти Тіма Волза.

60-річний Волз – ветеран Національної гвардії США, колишній вчитель, який почав кар’єру в політиці у 2006 році як член Палати представників. У 2018-му був обраний губернатором Міннесоти, обіймає цю посаду другий термін поспіль.

Більше читайте у статті Друг України у команді Гарріс: хто такий Тім Волз, кандидат демократів у віцепрезиденти США.