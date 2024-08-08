Камала Харрис получила $36 млн пожертвований за сутки после объявления своего напарника

Кампания Камалы Харрис собрала 36 миллионов долларов за 24 часа после объявления о том, что ее напарником в президентской гонке станет губернатор штата Миннесота Тим Уолз.

Об этом сообщает The Hill, пишет "Европейская правда".

Представители кампании назвали этот день одним из лучших дней сбора средств за весь цикл и отражением энтузиазма среди демократов по поводу кандидатуры Уолза как вице-президента.

Харрис и Уолз начали кампанию во вторник в Филадельфии, а на этой неделе также поедут в Висконсин, Мичиган, Неваду и Аризону.

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Ранее кампания Харрис сообщила о сборе более 200 миллионов долларов, что стало рекордом в истории выборов.

Во вторник Харрис объявила, что выбирает своим кандидатом в вице-президенты Тима Уолза.

60-летний Уолз – ветеран Национальной гвардии США, бывший учитель, который начал карьеру в политике в 2006 году как член Палаты представителей. В 2018-м был избран губернатором Миннесоты, занимает эту должность второй срок подряд.

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