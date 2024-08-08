Глава Міноборони Литви прокоментував дані про литовця, що воює проти України

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас прокоментував інформацію про громадянина країни, який нібито воює на боці Росії проти України.

Заяву литовського міністра наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Кащюнас сказав, що литовська сторона має інформацію про те, де перебуває чоловік, але слід проявляти обережність у висловлюваннях.

"Можу лише сказати, що він перебуває на ворожій стороні", – зазначив він.

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Очільник Міноборони додав, що розголошення більш детальної інформації щодо цього може нашкодити.

Раніше литовський блогер Скірмантас Малінаускас опублікував на своєму YouTube-каналі відео, де стверджує, що литовець Кястутіс Кветкус – якого він назвав "неодноразово судимим злочинцем з Юрбаркаса" – воює на боці Росії.

Згодом у прокуратурі Литви повідомили, що перевіряють ці дані.

Нагадаємо, в червні Служба державної безпеки Латвії попросила розпочати кримінальне переслідування щодо латвійського громадянина, який протизаконно бере участь у воєнних діях проти України на боці Росії.