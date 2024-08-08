Глава Минобороны Литвы прокомментировал данные о литовце, воюющем против Украины

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас прокомментировал информацию о гражданине страны, который якобы воюет на стороне России против Украины.

Заявление литовского министра приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Кащюнас сказал, что литовская сторона располагает информацией о том, где находится мужчина, но следует проявлять осторожность в высказываниях.

"Могу лишь сказать, что он находится на вражеской стороне", – отметил он.

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Глава Минобороны добавил, что разглашение более подробной информации по этому поводу может навредить.

Ранее литовский блогер Скирмантас Малинаускас опубликовал на своем YouTube-канале видео, где утверждает, что литовец Кястутис Кветкус – которого он назвал "неоднократно судимым преступником из Юрбаркаса" – воюет на стороне России.

Впоследствии в прокуратуре Литвы сообщили, что проверяют эти данные.

Напомним, в июне Служба государственной безопасности Латвии попросила начать уголовное преследование в отношении латвийского гражданина, который противозаконно участвует в военных действиях против Украины на стороне России.