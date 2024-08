Органы безопасности Германии проявляют особую бдительность из-за Ближнего Востока

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что сейчас органы безопасности Германии проявляют особую бдительность из-за угрозы эскалации на Ближнем Востоке.

Об этом она сказала в интервью Rheinischen Post, которое приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

По словам министра, сейчас власти внимательно следят за тем, как обострение ситуации на Ближнем Востоке повлияет на ситуацию с безопасностью в Германии.

Фезер сказала, что риск дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке высок, описав ситуацию как "чрезвычайно опасную".

Правительство Германии вместе со своими международными партнерами прилагает все усилия для деэскалации ситуации, добавила она.

"После террористических атак ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и последующей войны в Газе резко возросло количество преступлений на почве антисемитизма. Наши органы безопасности делают все возможное, чтобы разорвать спираль, которая ведет от насилия на Ближнем Востоке к еще более отвратительному антисемитизму здесь", – рассказала глава МВД.

Фезер выразила "искреннюю благодарность" федеральным землям за их постоянные усилия по защите еврейских и израильских учреждений в Германии путем развертывания мощных полицейских сил.

Ранее на этой неделе районный суд Берлина приговорил женщину к штрафу в 600 евро за использование противоречивого лозунга "От реки до моря Палестина будет свободной" (From the river to the sea Palestine will be free) на пропалестинском митинге.

СМИ также сообщали, что на фоне эскалации на Ближнем Востоке Бундесвер готовится к масштабной операции по эвакуации немецких граждан.