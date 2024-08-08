Суд у Чехії заочно засудив росіянина Франчетті до 5 років в'язниці за участь в анексії Криму

Празький міський суд засудив росіянина Александра Франчетті до п'яти років позбавлення волі за створення організованого злочинного угруповання, яке брало участь в анексії Криму 2014 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Radio Prague International.

Частиною покарання є депортація з Чехії на десять років. Вирок не остаточний.

Спочатку прокурор просив для чоловіка десять років позбавлення волі і безстрокову депортацію. Франчетті не взяв участі у судовому засіданні, оскільки після звільнення з-під варти в Чехії він виїхав на батьківщину і зараз зазнає кримінального переслідування як утікач.

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Чеська поліція заарештувала Франчетті у вересні 2021 року в аеропорту ім. Вацлава Гавела на підставі українського ордера на арешт. Муніципальний суд Праги тоді дозволив екстрадицію чоловіка в Україну, але це рішення було скасовано Верховним судом.

Тим часом відбулося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, і, на думку суддів, у країні виникла загроза порушення прав людини. Під час основного процесу, що послідував, міський суд виправдав Франчетті за відсутністю доказів і одночасно звільнив його. Однак згодом Верховний суд задовольнив апеляційну скаргу прокурора і відправив справу на новий розгляд.

В обвинувальному висновку стверджується, що Франчетті приїхав із Росії до Севастополя в лютому 2014 року. Там, порушивши Конституцію України, він брав участь у створенні формування "Севастопольська оборона". У ньому він потім створив, очолив і фінансував загін "Північний вітер" із дванадцяти осіб, метою якого були диверсійні дії проти українського населення, включно зі збройними нападами. Згідно з обвинувальним висновком, наміром обох угруповань було сприяти незаконній анексії Росією Автономної Республіки Крим та Севастополя.

Росіянин з 2000 року мав постійне місце проживання у Празі, де заробляв на життя як фітнес-тренер. Жив поперемінно в Чехії та Криму. Свою провину він заперечував.

У справі про екстрадицію він спочатку заявив, що прибув до Севастополя в той момент, коли анексія вже розпочалася, і що він патрулював ліс разом з іншими цивільними особами лише для того, щоб допомогти захистити мешканців навколо міста. Нібито він хотів убезпечити свою сім'ю і майно через загрозу війни.