Суд в Чехии заочно приговорил россиянина Франчетти к 5 годам тюрьмы за участие в аннексии Крыма

Пражский городской суд приговорил россиянина Александра Франчетти к пяти годам лишения свободы за создание организованной преступной группировки, которая участвовала в аннексии Крыма в 2014 году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Radio Prague International.

Частью наказания является депортация из Чехии на десять лет. Приговор не окончательный.

Сначала прокурор просил для мужчины десять лет лишения свободы и бессрочную депортацию. Франчетти не участвовал в судебном заседании, поскольку после освобождения из-под стражи в Чехии он выехал на родину и сейчас подвергается уголовному преследованию как беглец.

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Чешская полиция арестовала Франчетти в сентябре 2021 года в аэропорту им. Вацлава Гавела на основании украинского ордера на арест. Муниципальный суд Праги тогда разрешил экстрадицию мужчины в Украину, но это решение было отменено Верховным судом.

Тем временем произошло вторжение России в Украину, и, по мнению судей, в стране возникла угроза нарушения прав человека. В ходе последовавшего основного процесса городской суд оправдал Франчетти за отсутствием доказательств и освободил его. Однако впоследствии Верховный суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и отправил дело на новое рассмотрение.

В обвинительном заключении утверждается, что Франчетти приехал из России в Севастополь в феврале 2014 года. Там, нарушив Конституцию Украины, он участвовал в создании формирования "Севастопольская оборона". В нем он затем создал, возглавил и финансировал отряд "Северный ветер" из 12 человек, целью которого были диверсионные действия против украинского населения, включая вооруженные нападения. Согласно обвинительному заключению, намерением обеих группировок было способствовать незаконной аннексии Россией Автономной Республики Крым и Севастополя.

Россиянин с 2000 года имел постоянное место жительства в Праге, где зарабатывал на жизнь как фитнес-тренер. Жил попеременно в Чехии и Крыму. Свою вину он отрицал.

В деле об экстрадиции он сначала заявил, что прибыл в Севастополь в тот момент, когда аннексия уже началась, и что он патрулировал лес вместе с другими гражданскими лицами только для того, чтобы помочь защитить жителей вокруг города. Якобы он хотел обезопасить свою семью и имущество из-за угрозы войны.