Глава МВД Австрии о сорванном теракте на концерте Тейлор Свифт: Ситуация была серьезной

Министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер, комментируя сорванные теракты на концертах Тейлор Свифт, заявил, что ситуация "была серьезной".

Об этом он сказал на пресс-конференции, посвященной текущему состоянию расследования, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Die Presse.

По словам министра, опасность, которую представляет исламистский экстремизм, значительно возросла в Европе после нападения ХАМАС на Израиль, и Австрия не является исключением.

"Ситуация была серьезной, ситуация остается серьезной. Но трагедию удалось предотвратить", – отметил Карнер.

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Он подчеркнул, что большие концерты часто являются любимой мишенью исламистских террористов, поэтому глава МВД понимает решение организаторов отменить мероприятие.

Три концерта Свифт в Вене, которые должны были собрать 195 тысяч зрителей, были отменены поздно вечером в среду после того, как правительство сообщило о запланированном нападении.

Также сообщалось, что во время обыска в доме 19-летнего подозреваемого нашли химические вещества.

Впоследствии стало известно, что подозреваемый сознался в своих намерениях.