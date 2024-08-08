Швеция экстрадирует в Данию двух своих граждан, подозреваемых в причастности к взрыву
Швеция согласилась на экстрадицию в Данию двух своих граждан, которых подозревают в причастности к подрыву киоска в Копенгагене.
Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".
Инцидент в Копенгагене произошел вечером во вторник на площади Ганса Кнудсена. По версии полиции, в торговом киоске произошел взрыв после того, как туда бросили взрывное устройство. О погибших или пострадавших не сообщалось.
Полиция сразу погналась за подозреваемыми, которые бежали на авто. Их остановили со шведской стороны Эресунского моста и задержали, это произошло еще в среду.
Представитель шведской полиции подтвердил журналистам, что оба – граждане Швеции, парень и девушка в возрасте около 25 лет, и что их экстрадируют в Данию.
Напомним, в среду в шведском городе Линчепинг перекрывали улицы из-за двух подозрительных объектов, которые могли быть взрывчаткой. Впоследствии сообщили, что в пакетах не было ничего опасного.
Тем временем министр юстиции Дании Петер Хуммельгаард допустил возможность усиления пограничного контроля со Швецией из-за приезда преступников оттуда.
А в июле на вокзале Стокгольма задержали двух человек, которые везли взрывчатку.