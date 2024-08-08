Швеция экстрадирует в Данию двух своих граждан, подозреваемых в причастности к взрыву

Швеция согласилась на экстрадицию в Данию двух своих граждан, которых подозревают в причастности к подрыву киоска в Копенгагене.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

Инцидент в Копенгагене произошел вечером во вторник на площади Ганса Кнудсена. По версии полиции, в торговом киоске произошел взрыв после того, как туда бросили взрывное устройство. О погибших или пострадавших не сообщалось.

Полиция сразу погналась за подозреваемыми, которые бежали на авто. Их остановили со шведской стороны Эресунского моста и задержали, это произошло еще в среду.

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Представитель шведской полиции подтвердил журналистам, что оба – граждане Швеции, парень и девушка в возрасте около 25 лет, и что их экстрадируют в Данию.

Напомним, в среду в шведском городе Линчепинг перекрывали улицы из-за двух подозрительных объектов, которые могли быть взрывчаткой. Впоследствии сообщили, что в пакетах не было ничего опасного.

Тем временем министр юстиции Дании Петер Хуммельгаард допустил возможность усиления пограничного контроля со Швецией из-за приезда преступников оттуда.

А в июле на вокзале Стокгольма задержали двух человек, которые везли взрывчатку.