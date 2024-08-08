Британия построит радиолокационную станцию для борьбы с космическими угрозами КНР и РФ

Королевские военно-воздушные силы Великобритании планируют развернуть в Уэльсе радиолокационную станцию для отслеживания спутников в космосе, чтобы противостоять космическим угрозам со стороны Китая и России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Telegraph.

Новейшую британскую РЛС дальнего радиуса действия под названием DARC планируют развернуть на авиабазе Каудор-Беррекс, что в валлийской области Пембрукшир. Ее задачей будет отслеживание спутников для защиты важных сетей спутниковой связи и навигации.

"Эта новая радиолокационная программа не только повысит наш уровень осведомленности о ситуации в космосе, но и поможет защитить наши космические силы вместе с нашими ближайшими партнерами", – прокомментировал министр обороны Великобритании Джон Гили.

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Впервые о планах строительства DARC стало известно в 2021 году. Тогда руководство британских ВВС называло проект национальным приоритетом. РЛС является многонациональным проектом, который зародился из оборонного пакта AUKUS между Британией, США и Австралией.

О развертывании DARC стало известно на фоне все более активных попыток Пекина и Москвы утвердить свое влияние в космической сфере.

Пентагон в этом году активно расширяет возможности для ведения войны в космосе, поскольку считает, что быстрый прогресс Китая и России в космических операциях представляет все большую угрозу для американских спутников на орбите.

По данным США, Москва разрабатывает ядерное оружие для развертывания на околоземной орбите, что может представлять угрозу американским спутникам.

Россияне также запускают спутники, которые могут использоваться как космическое оружие.