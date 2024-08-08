Федеральные прокуроры по делу сына президента США Хантера Байдена подозревают, что ему платил подозреваемый в мошенничестве бизнесмен из Румынии Габриэль Поповичу, пытаясь "влиять на государственную политику США", когда Джо Байден был вице-президентом.

Об этом свидетельствуют опубликованные судебные документы, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Согласно полученным прокуратурой данным, Хантер Байден и его бизнес-партнер "получили компенсацию от иностранного субъекта, который пытался повлиять на политику США и общественное мнение".

Этот "иностранный субъект" в документах назван только по инициалам Г.П., но описанные там детали совпадают с информацией, обнародованной в расследовании Конгресса США и сообщениями СМИ о юридической работе Хантера Байдена в Румынии.

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Схема, как свидетельствуют документы, выглядела следующим образом: Байден вместе с деловым партнером согласились помочь Поповичу обжаловать уголовные обвинения в мошенничестве, но соглашение заключили таким образом, чтобы "скрыть истинный характер" работы.

В результате, утверждает прокуратура, формально платежи Поповичу осуществлялись за "услуги по управлению недвижимостью в Румынии", но на самом деле речь якобы шла о "попытках повлиять на правительственные учреждения США с целью проверки румынского расследования", что должно было бы повлиять на его закрытие.

По словам прокуроров, деловому партнеру Хантера Байдена выплатили более 3 миллионов долларов, которые он разделил с самим Хантером и еще одним деловым партнером.

Поповичу в конце концов приговорили к семи годам заключения в 2017 году после того, как его признали виновным в мошенничестве с недвижимостью. Он отрицал любые правонарушения.

Прокуроры США признают, что не имеют доказательств непосредственного получения сыном Байдена или им самим средств от иностранного правительства "или доказательств того, что ответчик получил компенсацию за действия своего отца, которые повлияли на национальную или международную политику".

Судебные документы появились в рамках рассмотрения дела, где сыну президента США инкриминируют три уголовных преступления и шесть проступков, связанных с неуплатой налогов, уклонением от налогообложения и предоставлением ложных или мошеннических налоговых деклараций.

В случае признания вины Хантеру Байдену грозит до 17 лет заключения. Суд должен начаться в сентябре.

Кроме того, в июне сын президента США предстал перед судом в штате Делавэр в связи с незаконным приобретением и хранением оружия под якобы действием наркотиков в 2018 году. По всем трем пунктам ему грозит максимум до 25 лет лишения свободы и штраф в размере 750 тысяч долларов.