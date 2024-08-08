Молдова оголосила підвищену готовність у газовій сфері через бойові дії на Курщині

Комісія з надзвичайних ситуацій уряду Молдови в четвер, 8 серпня, оголосила тимчасовий режим тривожної ситуації в газовій сфері на тлі бойових дій на території Курської області Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TV8.

Рішення ухвалили після поданої Міністерством енергетики Молдови інформації про потенційний ризик перебоїв у постачанні газу внаслідок воєнних дій на Курщині – там розташована газовимірювальна станція Суджа, через яку газ надходить і в Молдову.

Водночас члени молдовської урядової Комісії з надзвичайних ситуацій дійшли висновку, що наразі немає жодних перебоїв у постачанні газу та ризиків для негайних перебоїв.

Реклама:

"Запровадження режиму тривожної ситуації надасть відповідальним установам необхідні важелі для ретельного моніторингу та швидкого втручання, якщо виникне така необхідність", – йдеться в рішенні Комісії.

Нагадаємо, правитель Росії Владімір Путін назвав ситуацію в Курській області "провокацією". У Держдепі США вказали на іронічність цієї заяви Путіна.

Українська сторона події в Курській області наразі офіційно не коментувала. Проте головнокомандувач Олександр Сирський опублікував фото "у вихідному районі", а президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні сказав, що отримав від нього три "результативні" доповіді і вони "саме такі, які потрібні нашій державі зараз".