Молдова объявила повышенную готовность в газовой сфере из-за боевых действий на Курщине

Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдовы в четверг, 8 августа, объявила временный режим тревожной ситуации в газовой сфере на фоне боевых действий на территории Курской области России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV8.

Решение приняли после представленной Министерством энергетики Молдовы информации о потенциальном риске перебоев в поставках газа в результате военных действий в Курской области – там расположена газоизмерительная станция Суджа, через которую газ поступает и в Молдову.

В то же время члены молдавской правительственной Комиссии по чрезвычайным ситуациям пришли к выводу, что пока нет никаких перебоев в поставках газа и рисков для немедленных перебоев.

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"Введение режима тревожной ситуации предоставит ответственным учреждениям необходимые рычаги для тщательного мониторинга и быстрого вмешательства, если возникнет такая необходимость", – говорится в решении Комиссии.

Напомним, правитель России Владимир Путин назвал ситуацию в Курской области "провокацией". В Госдепе США указали на ироничность этого заявления Путина.

Украинская сторона события в Курской области пока официально не комментировала. Однако главнокомандующий Александр Сырский опубликовал фото "в исходном районе", а президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении сказал, что получил от него три "результативных" доклада и они "именно такие, которые нужны нашему государству сейчас".