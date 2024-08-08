В Британии арестовали местного депутата, который призвал "перерезать глотки" ультраправым

Полиция Великобритании арестовала депутата Лейбористской партии города Дартфорд, что в английском графстве Кент, Рики Джонса по подозрению в поощрении к убийству участников антимигрантских беспорядков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

В социальных сетях ранее появилось видео с протеста из Уолтгемстоу (пригород Лондона), организованного в ответ на ультраправые и антимигрантские беспорядки последних дней.

На нем мужчина, похожий на Джонса, говорит об "отвратительных нацистских фашистах" и призывает "перерезать им всем глотки и избавиться от них всех".

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"Mostly peaceful" in Walthamstow last night. 🥴 pic.twitter.com/BPKQdjPaw7 – CHARLIE SANSOM (@CharlieSansom) August 8, 2024

После этого британская полиция заявила об аресте "мужчины в возрасте за 50 лет" по подозрению в подстрекательстве к убийству и за правонарушение, предусмотренное законом об общественном порядке.

В Лейбористской партии Британии подтвердили, что на видео был их депутат, и объявили о приостановлении его членства. "Такое поведение является абсолютно неприемлемым, и мы не будем с этим мириться", – заявил представитель лейбористов.

Напомним, волна беспорядков началась после резонансного нападения с ножом на танцевальный класс в Саутпорте близ Ливерпуля, в результате которого трое маленьких девочек погибли и еще около 10 детей и взрослых получили ранения.

Беспорядки с антииммигрантскими лозунгами спровоцировали ложные слухи о том, что нападавший-подросток якобы недавно прибыл в страну как искатель убежища и является мусульманином. Раскрытие личности парня, который на самом деле родом из Руанды и родился в Британии, не помогло успокоить ситуацию.

Подробнее о протестах в Британии читайте в статье Беспорядки с российским следом: как фейк о массовом убийстве детей "разжег" Британию.