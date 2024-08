В Британии арестовали местного депутата, который призвал "перерезать глотки" ультраправым

Полиция Великобритании арестовала депутата Лейбористской партии города Дартфорд, что в английском графстве Кент, Рики Джонса по подозрению в поощрении к убийству участников антимигрантских беспорядков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

В социальных сетях ранее появилось видео с протеста из Уолтгемстоу (пригород Лондона), организованного в ответ на ультраправые и антимигрантские беспорядки последних дней.

На нем мужчина, похожий на Джонса, говорит об "отвратительных нацистских фашистах" и призывает "перерезать им всем глотки и избавиться от них всех".

