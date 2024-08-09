Мексика отклонила запрос Украины об аресте Путина по ордеру МУС в случае визита

Президент Мексики в четверг отклонил запрос правительства Украины на арест Владимира Путина, если российский правитель будет присутствовать на инаугурации следующего президента Мексики в октябре.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

"Мы не можем этого сделать, – заявил президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор журналистам на очередной правительственной пресс-конференции.

"Это не от нас зависит", – добавил он.

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Украина попросила Мексику арестовать Путина, если он будет присутствовать на церемонии приведения к присяге избранного президента Клаудии Шейнбаум 1 октября. В заявлении посольства Украины в Мексике от 7 августа содержится ссылка на ордер на арест, выданный Международным уголовным судом (МУС).

Команда Шейнбаум пригласила российского правителя посетить инаугурацию, отметив ранее на этой неделе, что направила "дипломатическое сообщение" всем странам, с которыми Мексика поддерживает дипломатические отношения.

Европейская комиссия также призвала мексиканские власти арестовать правителя России Владимира Путина, если он будет присутствовать на инаугурации.

В марте 2023 года в Международном уголовном суде выдали ордер на арест Путина, считая его виновным в незаконной депортации тысяч детей из Украины.

Выдача ордера означает, что Путина могут арестовать, если он поедет в любую страну-член МУС.

Подробно о том, что означает это решение МУС, смотрите в видеоблоге ЕвроПравды и читайте в статье Суд вместо трибунала? Что означает ордер из Гааги на арест Путина и почему этого недостаточно.