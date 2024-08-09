В Болгарии протестовали против закона о запрете "гей-пропаганды" в школах

Под стенами парламента Болгарии в четверг после обеда собрался протест против принятия противоречивого законопроекта, запрещающего "пропаганду, популяризацию и поощрение" чего-либо, связанного с ЛГБТК+, в системе образования.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Протест организовали феминистские, ЛГБТК+ и другие правозащитные группы. Они призвали отменить законопроект, который запрещает так называемую "пропаганду ЛГБТК+" в школах.

Размахивая радужным флагом, протестующие скандировали лозунги "Болгария – не Россия" и "Молчание означает смерть". О насилии на митинге не сообщалось.

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фото: rfe/rl

Парламент Болгарии 7 августа одобрил законопроект по инициативе пророссийской партии "Возрождение", его поддержали некоторые проевропейские партии.

Принятые нормы запрещают "продвижение, популяризацию и поддержку идей и взглядов, связанных с нетрадиционной сексуальной ориентацией или сексуальной идентификацией, отличной от биологической", в школах.

Отдельным голосованием в среду законодатели также одобрили закон, определяющий "нетрадиционную сексуальную ориентацию" как "отличающуюся от общепринятых и устоявшихся в болгарской правовой традиции представлений об эмоциональном, романтическом, сексуальном или чувственном влечении между лицами противоположного пола".

Европейская комиссия на фоне принятия в Болгарии законопроекта о запрете "гей-пропаганды" в школах напомнила, что ЕС выступает за противодействие дискриминации.

В ЕС похожую борьбу с "ЛГБТ-пропагандой" объявил также глава венгерского правительства Виктор Орбан, из-за чего у него возник острый конфликт с Брюсселем.