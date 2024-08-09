В Греции 80% дней в 2024 году были жарче сезонных норм
В настоящее время примерно 80% всех дней 2024 года были для Греции жарче сезонных норм недавнего прошлого.
Об этом сообщает Kathimerini, пишет "Европейская правда".
Анализ за семь месяцев 2024 года показал, что в 80% дней – 173 из 213 дней – температурные показатели были выше средних значений периода с 1991 по 2020 год.
Месяцем многочисленных теплых рекордов стал апрель, а период в июне со средними температурными показателями 31°C стал самым жарким в истории.
Лето 2024 года имеет шансы стать самым жарким в истории наблюдений.
Напомним, Греция в этом году страдала уже от нескольких эпизодов сорокаградусной жары, во время которых ограничивали работу на улице в дневное время и доступ туристов к популярным историческим памятникам.
В июньский период экстремальной жары в стране погибли по меньшей мере шесть туристов, в том числе известный британский телеведущий.
Лето выдалось чрезвычайно жарким и для других балканских стран.