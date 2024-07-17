Аномальна спека вперше в історії висушила озеро у Сербії

Аномальна спека продовжує зберігатись на Балканах, зокрема, у Сербії, де гарячі температури вперше в історії висушили солоне озеро Русанда.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Цього тижня температура повітря на Балканах була дуже високою, і в більшості країн регіону, куди належать Хорватія, Чорногорія і Північна Македонія, очікують на температуру близько 39 градусів за Цельсієм.

Через спеку у Сербії в північній провінції Воєводина вперше в історії пересохло солоне озеро Русанда, яке містить лікувальні грязі, розповіли місцеві жителі.

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фото: reuters

У середу Інститут громадського здоров'я Сербії оголосив про небезпечні умови в 10 муніципалітетах.

16 липня в Белграді зафіксували найспекотніший день за всю історію – 38,4 градуса за Цельсієм. На кількох прибережних курортах Хорватії температура води в Адріатичному морі трималася на рівні рекордних 29,5 градуса за Цельсієм.

Цього тижня ЄС залучив свій Механізм цивільного захисту у відповідь на термінові прохання про допомогу в боротьбі з сильними лісовими пожежами у Північній Македонії і Болгарії, а Естонія вперше відправить дві команди рятувальників до Іспанії.

Греція обмежила допуск туристів до всесвітньо відомого Акрополя з полудня до 17:00 через екстремальну спеку.