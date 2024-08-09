ЄС скерував нову допомогу Болгарії та Північній Македонії через лісові пожежі

Європейська комісія через Механізм цивільного захисту ЄС надала допомогу Болгарії та Північній Македонії для боротьби з лісовими пожежами.

Про це в п’ятницю, 9 серпня, повідомив Генеральний директорат Єврокомісії з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги в Європі, пише "Європейська правда".

На запит Болгарії ЄС залучив загалом десять літаків і два гелікоптери для гасіння пожеж, наразі в країні працюють два літаки Canadair з резерву ЄС з Іспанії.

У Північній Македонії в межах Механізму цивільного захисту ЄС надали три вертольоти і шість літаків, наразі в країні працюють чотири літаки резерву ЄС з Кіпру та Німеччини, а з 10 серпня почне роботу вертоліт зі Словенії.

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Крім того, супутникова картографічна система ЄС "Коперник" надає підтримку Греції після нещодавньої пожежі на острові Крит.

Паралельно Єврокомісія підготувала резерв із 28 літаків і 4 гелікоптери, розміщених у 10 країнах – членах Євросоюзу, та понад 540 пожежників із 12 країн, які готові оперативно допомогти державам у разі виникнення лісових пожеж.

Механізм цивільного захисту ЄС був активований минулого тижня для боротьби з лісовими пожежами, що охопили південно-східну Європу.