ЕС направил новую помощь Болгарии и Северной Македонии из-за лесных пожаров

Европейская комиссия через Механизм гражданской защиты ЕС оказала помощь Болгарии и Северной Македонии для борьбы с лесными пожарами.

Об этом в пятницу, 9 августа, сообщил Генеральный директорат Еврокомиссии по вопросам гражданской защиты и гуманитарной помощи в Европе, пишет "Европейская правда".

На запрос Болгарии ЕС привлек всего десять самолетов и два вертолета для тушения пожаров, сейчас в стране работают два самолета Canadair из резерва ЕС из Испании.

В Северной Македонии в рамках Механизма гражданской защиты ЕС предоставили три вертолета и шесть самолетов, сейчас в стране работают четыре самолета резерва ЕС из Кипра и Германии, а с 10 августа начнет работу вертолет из Словении.

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Кроме того, спутниковая картографическая система ЕС "Коперник" оказывает поддержку Греции после недавнего пожара на острове Крит.

Параллельно Еврокомиссия подготовила резерв из 28 самолетов и 4 вертолетов, размещенных в 10 странах – членах Евросоюза, и более 540 пожарных из 12 стран, которые готовы оперативно помочь государствам в случае возникновения лесных пожаров.

Механизм гражданской защиты ЕС был активирован на прошлой неделе для борьбы с лесными пожарами, охватившими юго-восточную Европу.