ЕС направил новую помощь Болгарии и Северной Македонии из-за лесных пожаров
Европейская комиссия через Механизм гражданской защиты ЕС оказала помощь Болгарии и Северной Македонии для борьбы с лесными пожарами.
Об этом в пятницу, 9 августа, сообщил Генеральный директорат Еврокомиссии по вопросам гражданской защиты и гуманитарной помощи в Европе, пишет "Европейская правда".
На запрос Болгарии ЕС привлек всего десять самолетов и два вертолета для тушения пожаров, сейчас в стране работают два самолета Canadair из резерва ЕС из Испании.
В Северной Македонии в рамках Механизма гражданской защиты ЕС предоставили три вертолета и шесть самолетов, сейчас в стране работают четыре самолета резерва ЕС из Кипра и Германии, а с 10 августа начнет работу вертолет из Словении.
Кроме того, спутниковая картографическая система ЕС "Коперник" оказывает поддержку Греции после недавнего пожара на острове Крит.
Параллельно Еврокомиссия подготовила резерв из 28 самолетов и 4 вертолетов, размещенных в 10 странах – членах Евросоюза, и более 540 пожарных из 12 стран, которые готовы оперативно помочь государствам в случае возникновения лесных пожаров.
Механизм гражданской защиты ЕС был активирован на прошлой неделе для борьбы с лесными пожарами, охватившими юго-восточную Европу.