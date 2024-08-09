Греція спрямувала більше пожежників на боротьбу з пожежею на Криті, евакуйовані нові села

Грецька влада відправила додаткові сили в четвер на південний острів Крит, де 250 пожежників борються з лісовою пожежею, яка змусила евакуювати вісім сіл у гірських районах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Полум'я пройшло через оливкові гаї, сільськогосподарські угіддя і чагарники, пошкодивши іригаційні мережі, але не становить безпосередньої загрози для жвавих курортів уздовж узбережжя острова.

Пожежна служба повідомила, що 40 членів спеціалізованого підрозділу з Афін приєдналися до операції в центральній частині острова в місті Ретимно пізно ввечері в четвер, збільшивши кількість наземних сил до майже 300 осіб.

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Наразі не надходило повідомлень про поранення чи серйозні пошкодження будинків. Сильний вітер перешкоджав гасінню пожежі великим флотом з 13 літаків і восьми гелікоптерів, що здійснюють водометне бомбардування. Хоча літаки припинили польоти після настання темряви, пожежники сподівалися скористатися нічним стишенням вітру, щоб взяти полум'я під контроль.

Пожежа в Ретимно почалася в середу і спочатку була локалізована після нічного затишшя, але після світанку полум'я посилилося. Спочатку евакуювали мешканців одного села, потім додалися ще сім.

Цього літа по всій Греції спалахнуло понад 2 000 лісових пожеж, і влада попереджає, що це літо має найвищий рівень пожежної небезпеки за останні два десятиліття. Це сталося тому, що м'яка суха зима, за якою послідувала суха спекотна весна, залишила рослинність по всій країні сухою, що сприяло швидкому поширенню вогню.

Через пожежу раніше закривали великий прикордонний пункт між Грецією та Північною Македонією.

Механізм цивільного захисту ЄС був активований минулого тижня для боротьби з лісовими пожежами, що охопили південно-східну Європу.