На кордоні Туреччини вилучили десятки екзотичних тварин
Співробітники турецької митниці в північно-західному місті Едірне виявили десятки екзотичних тварин, незаконно ввезених з Греції.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
Як зазначено, в легковій автівці з грецькими номерами в багажнику перебували три кенгуру, три альпаки і один патагонський мара, а всередині машини – 12 папуг і 23 білки-летяги.
Великі тварини зв'язані і затиснуті, а дрібні тіснились в клітках.
Правоохоронці затримали водія авто.
Усі тварини вижили і будуть доставлені в Управління з охорони природи та національних парків.
На початку серпня грецька влада конфіскувала кокаїн вартістю понад 1 мільйон євро, який був прихований в морському контейнері для бананів.
Перед цим на півдні Італії перехопили велику партію кокаїну, вартість якого на ринку могла сягати 23 млн євро – це одна з найбільших знахідок за останні роки.