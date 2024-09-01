На кордоні Туреччини вилучили десятки екзотичних тварин

Співробітники турецької митниці в північно-західному місті Едірне виявили десятки екзотичних тварин, незаконно ввезених з Греції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Як зазначено, в легковій автівці з грецькими номерами в багажнику перебували три кенгуру, три альпаки і один патагонський мара, а всередині машини – 12 папуг і 23 білки-летяги.

Великі тварини зв'язані і затиснуті, а дрібні тіснились в клітках.

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Правоохоронці затримали водія авто.

Усі тварини вижили і будуть доставлені в Управління з охорони природи та національних парків.

На початку серпня грецька влада конфіскувала кокаїн вартістю понад 1 мільйон євро, який був прихований в морському контейнері для бананів.

Перед цим на півдні Італії перехопили велику партію кокаїну, вартість якого на ринку могла сягати 23 млн євро – це одна з найбільших знахідок за останні роки.