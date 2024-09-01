На границе Турции изъяли десятки экзотических животных

Сотрудники турецкой таможни в северо-западном городе Эдирне обнаружили десятки экзотических животных, незаконно ввезенных из Греции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Как указано, в легковой машине с греческими номерами в багажнике находились три кенгуру, три альпаки и один патагонский мара, а внутри машины – 12 попугаев и 23 белки-летяги.

Крупные животные связаны и зажаты, а мелкие теснились в клетках.

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Правоохранители задержали водителя авто.

Все животные выжили и будут доставлены в Управление по охране природы и национальных парков.

В начале августа греческие власти конфисковали кокаин стоимостью более 1 миллиона евро, который был скрыт в морском контейнере для бананов.

Перед этим на юге Италии перехватили крупную партию кокаина, стоимость которого на рынке могла достигать 23 млн евро – это одна из крупнейших находок за последние годы.