Кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс звернулась до свого суперника-республіканця Дональда Трампа із закликом провести дебати із постійно увімкненими мікрофонами.

Про це вона написала в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

За словами Гарріс, Трамп "здається" своїм радникам, які не дозволяють йому вести дебати з живим мікрофоном.

"Якщо його власна команда не впевнена в ньому, то американський народ точно не зможе. Ми балотуємося на пост президента Сполучених Штатів. Давайте дебатувати прозоро – з увімкненими мікрофонами", – зазначила вона.

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Раніше Трамп заявив у своїй соцмережі, що умови дебатів погодили і правила будуть такими ж, як під час його теледебатів із чинним президентом Джо Байденом на CNN 27 червня, які стали провальними для Байдена та спричинили його відмову від участі у перегонах.

Водночас у команді Гарріс ці твердження спростували.

Перед тим Трамп погрожував взагалі відмовитися від дебатів з аргументом, що ABC "упереджені".