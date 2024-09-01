Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис обратилась к своему сопернику-республиканцу Дональду Трампу с призывом провести дебаты с постоянно включенными микрофонами.

Об этом она написала в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

По словам Харрис, Трамп "сдается" своим советникам, которые не позволяют ему вести дебаты с живым микрофоном.

"Если его собственная команда не уверена в нем, то американский народ точно не сможет. Мы баллотируемся на пост президента Соединенных Штатов. Давайте дебатировать прозрачно – с включенными микрофонами", – отметила она.

Реклама:

Ранее Трамп заявил в своей соцсети, что условия дебатов согласовали и правила будут такими же, как во время его теледебатов с действующим президентом Джо Байденом на CNN 27 июня, которые стали провальными для Байдена и повлекли его отказ от участия в гонке.

В то же время в команде Харрис эти утверждения опровергли.

Перед тем Трамп угрожал вообще отказаться от дебатов с аргументом, что ABC "предвзяты".