У Раді Європи закликали Грузію відмовитися від закону "проти ЛГБТ-пропаганди"

Уповноважений Ради Європи з прав людини Майкл О’Флаерті опублікував листа, якого спрямував спікеру парламенту Грузії, із закликом відмовитися від ухвалення законопроєкту "Про захист сімейних цінностей та неповнолітніх".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Лист адресований спікеру парламенту Грузії Шалві Папуашвілі та датований минулою п’ятницею, 6 вересня.

Уповноважений наголосив, що закон, який 4 вересня ухвалили у передостанньому другому читанні, створює законодавче підґрунтя для дискримінації ЛГБТ та суперечить Європейській конвенції з прав людини.

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Він висловив стурбованість тим, що у проєкті поняття сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності згадують поруч з інцестом, що сприяє упередженням щодо ЛГБТ.

О’Флаерті наголосив, що у демократичному суспільстві не має бути стигматизації за ознакою сексуальної орієнтації.

Нагадаємо, в ЄС висловили жаль з приводу ухвалення проєкту у другому читанні та закликали Грузію повністю переглянути його.

Раніше Венеційська комісія Ради Європи закликала Грузію не ухвалювати пакетний законопроєкт щодо "захисту сімейних цінностей".

Схожі ініціативи з'явилися також у Словаччині та Болгарії, що загрожує їм конфліктом з Брюсселем.