ЄС закликав Грузію повністю переглянути  законодавчий пакет про "сімейні цінності"

Європейський Союз висловив жаль з приводу поспішного прийняття у другому читанні законодавчого пакету про "сімейні цінності та захист неповнолітніх".

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у заяві речника ЄС.

Як стверджують у Євросоюзі, цей пакет підриває фундаментальні права грузинського народу і несе ризик подальшої стигматизації та дискримінації частини населення.

"ЄС шкодує, що законодавство, яке має важливі наслідки для шляху інтеграції до ЄС, було прийнято без належних громадських консультацій та ретельного аналізу його відповідності європейським та міжнародним стандартам", – йдеться у заяві.

Реклама:

В ЄС нагадали, що забезпечення та дотримання прав людини лежить в основі процесу розширення, який щорічно оцінюється у звіті Європейської Комісії про розширення.

"ЄС закликає грузинську владу повністю переглянути цей законодавчий пакет. Така пропозиція, у поєднанні з обмеженнями для громадянського суспільства, накладеними Законом про прозорість іноземного впливу, призведе до подальшого погіршення відносин між ЄС та Грузією", – наголосили в заяві.

В ЄС також нагадали, що процес вступу Грузії до ЄС де-факто зупинено, і закликали владу підтвердити відданість курсу на інтеграцію до ЄС.

Нагадаємо, що парламент Грузії ухвалив пакет законопроєктів, який передбачає обмеження прав ЛГБТ. За його затвердження проголосував 81 депутат від більшості (0 проти). Пакет законопроєктів під загальною назвою "Про сімейні цінності та захист неповнолітніх" передбачає зміни до 18 чинних законів.

Раніше в Патріархії ГПЦ підтвердили, що початкова пропозиція партії влади полягала в тому, щоб надати православ'ю статус державної релігії, але ця ідея не знайшла достатньої підтримки в керівництва церкви.

Окрім питання церкви, партія влади Грузії прагне змінити конституцію, аби заборонити більшість опозиційних партій, закріпити боротьбу з "ЛГБТ-пропагандою", а також "змінити систему держуправління" на випадок відновлення територіальної цілісності.

Читайте також: 4 кроки до розриву із Заходом: як влада Грузії планує "узаконити" свою дружбу з Росією.