В Совете Европы призвали Грузию отказаться от закона "против ЛГБТ-пропаганды"

Уполномоченный Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти опубликовал письмо, которое направил спикеру парламента Грузии, с призывом отказаться от принятия законопроекта "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Письмо адресовано спикеру парламента Грузии Шалве Папуашвили и датировано прошлой пятницей, 6 сентября.

Уполномоченный отметил, что закон, который 4 сентября приняли в предпоследнем втором чтении, создает законодательную основу для дискриминации ЛГБТ и противоречит Европейской конвенции по правам человека.

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Он выразил обеспокоенность тем, что в проекте понятие сексуальной ориентации и гендерной идентичности упоминают рядом с инцестом, что способствует предубеждениям в отношении ЛГБТ.

О'Флаэрти отметил, что в демократическом обществе не должно быть стигматизации по признаку сексуальной ориентации.

Напомним, в ЕС выразили сожаление по поводу принятия проекта во втором чтении и призвали Грузию полностью пересмотреть его.

Ранее Венецианская комиссия Совета Европы призвала Грузию не принимать пакетный законопроект по "защите семейных ценностей".

Похожие инициативы появились также в Словакии и Болгарии, что грозит им конфликтом с Брюсселем.