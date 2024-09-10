В Варшаве обмеление Вислы продолжает бить рекорды: местами уровень воды упал до 20 см

Уровень воды в реке Висла продолжает снижаться на фоне длительного отсутствия осадков и обновил исторический рекорд.

Как сообщает RMF24, пишет "Европейская правда", об этом заявили в Институте метеорологии и управления водными ресурсами.

10 сентября наблюдательная станция "Варшава Бульвары" зафиксировала "минимальный" рекорд – уровень воды в этом месте снизился до беспрецедентных 20 см.

Dziś na stacji Warszawa–Bulwary zarejestrowano rekordowo niski stan wody (20 cm). Do tej pory absolutne minimum wynosiło 26 cm – wartość ta osiągnięta była podczas suszy letnio-jesiennej w 2015 roku (28 i 29 sierpnia oraz 5 września).https://t.co/s2HcpPVtQq pic.twitter.com/tE4gur3th2 Реклама: September 10, 2024

Перед этим рекордными были показатели выходных, когда уровень воды в этом же месте достигал 25 см. После того он продолжил снижаться и в понедельник составил 21 см.

Подобная ситуация последний раз наблюдалась во время засухи 2015 года, но тогда минимальный показатель составлял 26 см.

Рекордный минимум зафиксировали также на наблюдательной станции "Варшава-Надвилянувка": в понедельник уровень воды составлял 57 см, а во вторник снизился до 56 см, побив на 12 см рекорд 2022 года.

В Институте заявили, что нынешняя засуха уже достигла своего пика. В бассейне реки Одра ситуация уже начинает постепенно улучшаться из-за осадков в западной части страны.

"В ближайшие дни мы ожидаем очень значительное повышение уровня воды в бассейнах Одры и Вислы", – отметили в Институте.

В последние годы экстремальное обмеление наблюдалось и на других реках Европы, в частности Рейне.

В Нидерландах, Германии и Чехии тогда выступили на поверхность так называемые "голодные камни".