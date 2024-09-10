Глава МЗС Бельгії розкритикувала погрози Угорщини вивозити шукачів притулку до Брюсселя

Міністерка закордонних справ Бельгії і майбутня єврокомісарка Аджа Лябіб розкритикувала погрозу Угорщини відправляти автобуси з шукачами притулку до Брюсселя.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Будапешт оголосив про такі наміри кілька тижнів тому, а нещодавно дав зрозуміти, що серйозно налаштований на реалізацію цього плану.

Лябіб назвала це "провокацією, яка суперечить європейським зобов'язанням".

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"Міграційна політика – це спільний виклик, який повинен вирішуватися впорядковано і солідарно всіма державами-членами", – написала Лябіб у соцмережі X.

This morning's announcement is a provocation that contradicts European obligations.



Migration policy is a common challenge that must be tackled in an orderly fashion and with solidarity by all Member States. https://t.co/swcTbPnmcy – Hadja Lahbib (@hadjalahbib) September 9, 2024

Бельгія висунула кандидатуру Лябіб на посаду нового члена Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн. Вона відома своєю жорсткою позицією щодо Будапешта.

Під час головування Бельгії в ЄС, наприклад, Лябіб закликала уряди країн ЄС розглянути можливість розпочати процедуру позбавлення Угорщини, яка перебрала на себе головування в липні, права голосу.

Наприкінці серпня угорський уряд оголосив, що готовий надавати мігрантам і шукачам притулку безкоштовні квитки в один бік до Брюсселя.

Минулої п'ятниці заступник міністра внутрішніх справ Бенце Ретварі повторив цю ідею, провівши пресконференцію перед автобусами, що прямували до Брюсселя.

Ніколь де Мур, державна секретарка Бельгії з питань притулку та міграції, також засудила цю ідею, заявивши, що вона "демонструє неповагу до європейських інституцій та спільної політики".