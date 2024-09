Глава МЗС Бельгії розкритикувала погрози Угорщини вивозити шукачів притулку до Брюсселя

Міністерка закордонних справ Бельгії і майбутня єврокомісарка Аджа Лябіб розкритикувала погрозу Угорщини відправляти автобуси з шукачами притулку до Брюсселя.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Будапешт оголосив про такі наміри кілька тижнів тому, а нещодавно дав зрозуміти, що серйозно налаштований на реалізацію цього плану.

Лябіб назвала це "провокацією, яка суперечить європейським зобов'язанням".

Реклама:

"Міграційна політика – це спільний виклик, який повинен вирішуватися впорядковано і солідарно всіма державами-членами", – написала Лябіб у соцмережі X.

This morning's announcement is a provocation that contradicts European obligations.



Migration policy is a common challenge that must be tackled in an orderly fashion and with solidarity by all Member States. https://t.co/swcTbPnmcy