Німеччина планує затримувати шукачів притулку на кордоні

Німецький уряд пропонує масово розширити примусове повернення шукачів притулку на кордонах країни.

Про це повідомило німецьке видання Spiegel, передає "Європейська правда".

Як повідомили журналісти, із пропозицією щодо масового розширення примусового повернення шукачів притулку на кордонах Німеччини виступив уряд країни на зустрічі з представниками найбільшої опозиційної партії країни "Християнсько-демократичний союз" (ХДС) і федеральних земель у Міністерстві внутрішніх справ.

В уряді зазначили, що з 16 вересня федеральна поліція має проводити перевірки на всіх земельних кордонах Німеччини.

Реклама:

За планом очільниці МВС Ненсі Фезер, всі, хто не подасть прохання про надання притулку і не має іншого дозволу на в'їзд до країни, будуть "продовжувати послідовно повертатися назад" федеральною поліцією.

У понеділок Фезер оголосила про поновлення прикордонного контролю на усіх кордонах Німеччини з сусідами. Мерц закликав взагалі не впускати мігрантів в країну. У лавах "Зелених" назвали його поведінку "шантажем".

Канцлер Олаф Шольц закликав політсили спробувати досягти згоди у питанні міграції та сказав, що був би "дуже радий" такому результату.

Нагадаємо, 29 серпня, на тлі резонансу довкола теракту у Золінгені уряд Німеччини узгодив пакет заходів щодо міграції і притулку.

30 серпня Німеччина вперше за час, коли влада в Афганістані повернулася до "Талібану", депортувала туди злочинців-громадян Афганістану. Згодом стало відомо, що більшість цих людей майже одразу відпустили на волю.