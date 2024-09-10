Германия планирует задерживать искателей убежища на границе

Немецкое правительство предлагает массово расширить принудительное возвращение искателей убежища на границах страны.

Об этом сообщило немецкое издание Spiegel, передает "Европейская правда".

Как сообщили журналисты, с предложением о массовом расширении принудительного возвращения искателей убежища на границах Германии выступило правительство страны на встрече с представителями крупнейшей оппозиционной партии страны "Христианско-демократический союз" (ХДС) и федеральных земель в Министерстве внутренних дел.

В правительстве отметили, что с 16 сентября федеральная полиция должна проводить проверки на всех земельных границах Германии.

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По плану главы МВД Нэнси Фезер, все, кто не подаст прошение о предоставлении убежища и не имеет другого разрешения на въезд в страну, будут "продолжать последовательно возвращаться обратно" федеральной полицией.

В понедельник Фезер объявила о возобновлении пограничного контроля на всех границах Германии с соседями. Мерц призвал вообще не впускать мигрантов в страну. В рядах "Зеленых" назвали его поведение "шантажом".

Канцлер Олаф Шольц призвал политсилы попытаться достичь согласия в вопросе миграции и сказал, что был бы "очень рад" такому результату.

Напомним, 29 августа, на фоне резонанса вокруг теракта в Золингене правительство Германии согласовало пакет мер по миграции и убежища.

30 августа Германия впервые за время, когда власть в Афганистане вернулась к "Талибану", депортировала туда преступников-граждан Афганистана. Впоследствии стало известно, что большинство этих людей почти сразу отпустили на свободу.