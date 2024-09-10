Британія: Чим довше Україна утримує позиції на Курщині, тим слабші позиції Путіна
Британський міністр оборони Джон Гілі надав Палаті громад нові подробиці оборонної операції України на території Росії, заявивши про те, що чим довше українські Сили оборони утримують позиції у Курській області – тим більш слабки стає очільник Кремля Владімір Путін.
Про це йдеться у заяві уряду Британії, передає "Європейська правда".
Гілі заявив, що українським Силам оборони потрібно посилити свою лінію фронту на сході, а також вони прагнуть утримати територію під Курськом.
"Українцям потрібно посилити свою лінію фронту на сході, і вони прагнуть утримати територію під Курськом. Чим довше вони утримують Курськ, тим слабшим стає Путін. Чим довше вони утримають Курськ, тим краще буде захищена Україна", – заявив він.
Гілі зазначив, що захист його країни бере початок в Україні. Міністр впевнений, що якщо великі країни змінюють міжнародні кордони силою – це підриває суверенітет та безпеку усіх держав.
Раніше міністр оборони Естонії Ханно Певкур висловив думку, що завдяки операції у Курській області Україна може отримати кращі позиції для переговорів з Росією.
Своєю чергою генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Україна досягла "багато чого" під час операції у Курській області РФ.
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