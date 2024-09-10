Британия: Чем дольше Украина удерживает позиции на Курщине, тем слабее позиции Путина
Британский министр обороны Джон Гили предоставил Палате общин новые подробности оборонительной операции Украины на территории России, заявив о том, что чем дольше украинские Силы обороны удерживают позиции в Курской области – тем слабее становится глава Кремля Владимир Путин.
Об этом говорится в заявлении правительства Великобритании, передает "Европейская правда".
Гили заявил, что украинским Силам обороны нужно усилить свою линию фронта на востоке, а также они стремятся удержать территорию под Курском.
Гили отметил, что защита его страны берет начало в Украине. Министр уверен, что если большие страны меняют международные границы силой – это подрывает суверенитет и безопасность всех государств.
Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур выразил мнение, что благодаря операции в Курской области Украина может получить лучшие позиции для переговоров с Россией.
В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Украина достигла "многого" во время операции в Курской области РФ.
Читайте также статью "ЕвроПравды" об изменениях нарративов в ЕС из-за событий на Курщине.