Британия: Чем дольше Украина удерживает позиции на Курщине, тем слабее позиции Путина

Британский министр обороны Джон Гили предоставил Палате общин новые подробности оборонительной операции Украины на территории России, заявив о том, что чем дольше украинские Силы обороны удерживают позиции в Курской области – тем слабее становится глава Кремля Владимир Путин.

Об этом говорится в заявлении правительства Великобритании, передает "Европейская правда".

Гили заявил, что украинским Силам обороны нужно усилить свою линию фронта на востоке, а также они стремятся удержать территорию под Курском.

Гили отметил, что защита его страны берет начало в Украине. Министр уверен, что если большие страны меняют международные границы силой – это подрывает суверенитет и безопасность всех государств.

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Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур выразил мнение, что благодаря операции в Курской области Украина может получить лучшие позиции для переговоров с Россией.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Украина достигла "многого" во время операции в Курской области РФ.

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