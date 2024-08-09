У Грузії вийшло розслідування про нерухомість Іванішвілі у Москві, партія влади відреагувала

Грузинська Transparency International опублікувала розслідування про нерухомість у Москві, записану на родину засновника партії влади "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі; у "Мрії" заявили, що автори вдалися до маніпуляції.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

Transparency International Georgia спільно з журналістами-розслідувачами провела дослідження та за його підсумками заявила, що родина засновника "Грузинської мрії", мільярдера Бідзіни Іванішвілі, має у Москві та Підмосков’ї елітну нерухомість загальною вартістю близько 15 млн доларів.

Як йдеться у розслідуванні, це два приватних будинки і великі земельні ділянки, зареєстровані на дружину Іванішвілі Єкатерину Хведелідзе, старшого сина Уту, який нібито має також громадянство РФ, і російську компанію "Аква-Спейс", якою Іванішвілі володіє через офшорну компанію.

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Один з будинків має площу близько 800 квадратних метрів та ділянку на 53 тисячі квадратних метри з численними додатковими приміщеннями і розташований в Одінцово, яке називають одним з найбільш елітних селищ під Москвою. За висновками розслідувачів, родина Іванішвілі почала там будівництво ще з 90-х років і поступово розширювала обійстя. Останні придбання відбулися у 2021-2024 роках.

Ринкову вартість цієї нерухомості оцінюють в 11 млн доларів.

Другий дім розташований на Соколі, у так званому селищі художників, його придбали у 2001 році і зараз здають в оренду російському режисеру за 9000 доларів на місяць. Вартість цього будинка оцінюють у щонайменш 3,8 млн доларів.

Автори розслідування пригадали, що колись Іванішвілі обіцяв розірвати усі зв’язки з Росією, проте ці знахідки підтверджують протилежне.

У "Грузинській мрії" після публікації розслідування звинуватили авторів у маніпуляції фактами та заявили, що загалом володіння нерухомістю у Росії не є протизаконним.

"Стаття грунтується на неправдивій інформації, а факти, які Бідзіна Іванішвілі і так підтверджує, подаються як сенсація… Навіть якби усе було саме так, як зазначено у статті, жодна неправдивих з обставин, наведена авторами, не є порушенням закону – ні придбання нерухомості, ні володіння нею", – заявили у пресслужбі партії.

Також у заяві стверджують, що після 1998 року Іванішвілі і його родина не купували майна у Росії і не їздили туди, та що Іванішвілі вказав усе своє "російське" майно у декларації 2013 року, коли обіймав прем’єрську посаду.

Нагадаємо, в уряді Грузії припустили, що Бідзіна Іванішвілі може висунути свою кандидатуру в президенти.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі викликала почесного голову "Грузинської мрії" Бідзіну Іванішвілі на дебати, проте їй відмовили.

У липні спецслужби Грузії заявили про нібито підготовку замаху на Іванішвілі і пов'язали її з Україною.