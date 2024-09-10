"Теневой олигарх" Грузии возглавил список партии власти на парламентских выборах

Основатель и почетный президент партии власти "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили впервые возглавит список политсилы на выборах в парламент, которые состоятся в октябре 2024 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SOVA.news.

Первую двадцатку списка "Грузинской мечты" представил на партийном съезде во вторник, 10 сентября, премьер Грузии Ираклий Кобахидзе.

В своей речи он коснулся событий последних четырех лет правления партии олигарха Иванишвили, в частности позиции по полномасштабной войне в Украине, похвалив "Мечту" за недопущение открытия "второго фронта" в Грузии.

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Список "двадцатки" партии власти Грузии открыл олигарх Бидзина Иванишвили. Кобахидзе, его предшественник на посту премьера Ираклий Гарибашвили и спикер парламента Шалва Папуашвили вошли в первую пятерку.

Также в перечне есть два олимпийских чемпиона Грузии – Лаша Талахадзе и Гено Петриашвили.

Бидзина Иванишвили – бывший премьер и экс-лидер "Грузинской мечты". Хотя Иванишвили официально ушел из политики в 2021 году, но оппоненты власти после этого не раз утверждали, что он продолжает править страной "из-за кулис" и ему подчинены не только все министры, но и государственные институты.

Европарламент призвал ввести санкции против Иванишвили, которого назвал "олигархом", связанным с Кремлем, оказывающим негативное влияние на развитие демократии в Грузии.

В прошлом году Иванишвили официально вернулся в политику, став почетным президентом "Грузинской мечты" с широкими полномочиями. В грузинской власти не исключали, что олигарх может баллотироваться в президенты Грузии.

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