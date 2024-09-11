В финской Лапландии тушат два необычно поздних лесных пожара

На севере Финляндии борются с двумя крупными лесными пожарами – нетипичным явлением для сентября, когда на севере обычно стремительно наступает осень.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Пожары вспыхнули 10 сентября в районе крупнейшего озера Лапландии Инариярви. Около 18 гектаров пылает бля дороги на Севеттиярви, и еще около 8 гектаров – у озера Кираккаярви.

Yle

На помощь местным пожарным едут коллеги из других частей Лапландии, также пригласили поддержку армии.

Реклама:

В пожарной службе объяснили, что площадь пожара исключительно большая и в это время – середину сентября – это большая редкость. Работу пожарных осложняет сильный ветер, на ликвидацию может понадобиться минимум один день.

Сначала сообщали, что распространение огня в крупнейшем очаге уже сдержали, однако ситуация снова ухудшилась.

Температуры по всей территории Финляндии остаются необычно высокими для сентября. С начала месяца зарегистрировали уже восемь очень теплых дней, тогда как ранее нормой был один. На значительной территории страны до сих пор держится температура около 20-22 градусов.

Аномально теплым начало месяца выдалось и для соседней Швеции. В Литве сентябрь также начался с температурного рекорда – столбик термометра впервые превышал 30 градусов.

В Германии в минувшие выходные из-за лесного пожара эвакуировали с горы около 500 туристов.