Экс-заместитель генсека НАТО объявил об участии в выборах президента Румынии

Бывший заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ, который подал в отставку со своей должности, примет участие в выборах президента Румынии, запланированных на конец ноября.

Об этом он объявил 11 сентября в своем Facebook, сообщает "Европейская правда".

Джоанэ отметил, что идет в президенты, потому что знает, что стране "нужны настоящие изменения".

"Я мог бы пообещать вам идеальную страну. Выдать себя за идеального политика, сказать, что все проблемы исчезнут за одну ночь. Но мы все знаем, что это не так. Мы не идеальны. Я не идеален. Но знаете, что мы можем сделать? Мы можем работать. Засучив рукава, строить лучшую страну", – написал Джоанэ.

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Румыния нуждается в лидерах, которые слушают, понимают и действуют профессионально, добавил он.

Ранее Джоанэ заявил, что объявит об участии в выборах "после того как закончит свою работу в НАТО".

Джоанэ 3 сентября подал в отставку перед предстоящей сменой руководства Североатлантического альянса.

Первый тур президентских выборов в Румынии пройдет 24 ноября, а второй – 8 декабря. Нынешний президент, представитель национал-либералов Клаус Йоханнис, не может остаться на своей позиции на третий срок.

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