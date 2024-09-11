Топвійськовий НАТО: США навряд чи припинять підтримувати Україну після виборів

США навряд припинять підтримувати Україну у війні з Росією незалежно від результатів президентських виборів.

Про це заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер у Сеулі, його слова наводить агентство Bloomberg, пише "Європейська правда".

Бауер, який очолює Військовий комітет НАТО, сказав, що існує широка підтримка України серед американського народу, а також серед Демократичної і Республіканської партій.

"Я думаю, що в цьому світлі малоймовірно, що США як країна припинить підтримувати Україну", – сказав він.

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"Як ми всі знаємо, політики, які беруть участь у виборах, говорять речі, які не обов'язково стануть політикою їхнього уряду, якщо вони переможуть на виборах", – відзначив адмірал НАТО.

Зауваження Бауера прозвучали після того, як під час дебатів на телеканалі ABC News кандидат від республіканців Дональд Трамп заявив, що припинення війни в Україні в інтересах Америки. Колишній президент не відповів на запитання модератора про те, чи хоче він, щоб Україна перемогла у війні.

"Якщо росіяни припинять війну зараз і підуть додому, війна закінчиться. Якщо Україна зупинить війну зараз, вони втратять свою країну. Ось у чому різниця", – пояснив також Бауер.

"Я був би вкрай здивований, якби США були зацікавлені в тому, щоб дозволити Путіну виграти цю війну", – додав він.

У той час як президент Джо Байден і кандидатка у президенти Камала Гарріс пообіцяли підтримувати Київ стільки, скільки буде потрібно, Трамп неодноразово висловлював сумніви щодо зобов'язань США перед НАТО і заявляв, що покладе край війні до своєї інавгурації.

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