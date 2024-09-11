Топ-военный НАТО: США вряд ли прекратят поддерживать Украину после выборов

США вряд ли прекратят поддерживать Украину в войне с Россией независимо от результатов президентских выборов.

Об этом заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в Сеуле, его слова приводит агентство Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Бауэр, который возглавляет Военный комитет НАТО, сказал, что существует широкая поддержка Украины среди американского народа, а также среди Демократической и Республиканской партий.

"Я думаю, что в этом свете маловероятно, что США как страна прекратит поддерживать Украину", – сказал он.

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"Как мы все знаем, политики, участвующие в выборах, говорят вещи, которые не обязательно станут политикой их правительства, если они победят на выборах", – отметил адмирал НАТО.

Замечания Бауэра прозвучали после того, как во время дебатов на телеканале ABC News кандидат от республиканцев Дональд Трамп заявил, что прекращение войны в Украине в интересах Америки. Бывший президент не ответил на вопрос модератора о том, хочет ли он, чтобы Украина победила в войне.

"Если россияне прекратят войну сейчас и пойдут домой, война закончится. Если Украина остановит войну сейчас, они потеряют свою страну. Вот в чем разница", – пояснил также Бауэр.

"Я был бы крайне удивлен, если бы США были заинтересованы в том, чтобы позволить Путину выиграть эту войну", – добавил он.

В то время как президент Джо Байден и кандидат в президенты Камала Харрис пообещали поддерживать Киев столько, сколько потребуется, Трамп неоднократно высказывал сомнения относительно обязательств США перед НАТО и заявлял, что положит конец войне до своей инаугурации.

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