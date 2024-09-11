Новий прем'єр Франції оголосить свій уряд наступного тижня
Прем'єр-міністр Франції Мішель Барньє заявив у середу, що сформує свій новий уряд наступного тижня.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.
Це потенційно покладе край періоду політичної невизначеності у Франції напередодні ймовірної боротьби за бюджет на 2025 рік.
Президент Емманюель Макрон обрав Барньє, 73-річного консерватора і колишнього учасника переговорів щодо Brexit, на посаду глави уряду.
Це сталося через два місяці після того, як на позачергових парламентських виборах, скликаних Макроном, лівий альянс отримав найбільшу кількість голосів, але не набрав абсолютної більшості.
Барньє заявив, що захищатиме деякі з ключових напрямків політики президента і посилить імміграційну позицію уряду.
Перед його урядом буде поставлено завдання провести через парламент реформи та бюджет на тлі тиску з боку Європейської комісії та ринків облігацій, які вимагають від Франції скоротити дефіцит бюджету.
У першій промові після призначення Барньє сказав, що через кілька днів, максимум через кілька тижнів буде презентувати перед парламентом законодавчі пріоритети і пропозиції нового уряду.
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