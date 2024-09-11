Новий прем'єр Франції оголосить свій уряд наступного тижня

Прем'єр-міністр Франції Мішель Барньє заявив у середу, що сформує свій новий уряд наступного тижня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Це потенційно покладе край періоду політичної невизначеності у Франції напередодні ймовірної боротьби за бюджет на 2025 рік.

Президент Емманюель Макрон обрав Барньє, 73-річного консерватора і колишнього учасника переговорів щодо Brexit, на посаду глави уряду.

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Це сталося через два місяці після того, як на позачергових парламентських виборах, скликаних Макроном, лівий альянс отримав найбільшу кількість голосів, але не набрав абсолютної більшості.

Барньє заявив, що захищатиме деякі з ключових напрямків політики президента і посилить імміграційну позицію уряду.

Перед його урядом буде поставлено завдання провести через парламент реформи та бюджет на тлі тиску з боку Європейської комісії та ринків облігацій, які вимагають від Франції скоротити дефіцит бюджету.

У першій промові після призначення Барньє сказав, що через кілька днів, максимум через кілька тижнів буде презентувати перед парламентом законодавчі пріоритети і пропозиції нового уряду.

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