Новый премьер Франции объявит свое правительство на следующей неделе

Премьер-министр Франции Мишель Барнье заявил в среду, что сформирует свое новое правительство на следующей неделе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Это потенциально положит конец периоду политической неопределенности во Франции накануне вероятной борьбы за бюджет на 2025 год.

Президент Эмманюэль Макрон избрал Барнье, 73-летнего консерватора и бывшего участника переговоров по Brexit, на должность главы правительства.

Реклама:

Это произошло через два месяца после того, как на внеочередных парламентских выборах, созванных Макроном, левый альянс получил наибольшее количество голосов, но не набрал абсолютного большинства.

Барнье заявил, что будет защищать некоторые из ключевых направлений политики президента и усилит иммиграционную позицию правительства.

Перед его правительством будет поставлена задача провести через парламент реформы и бюджет на фоне давления со стороны Европейской комиссии и рынков облигаций, которые требуют от Франции сократить дефицит бюджета.

В первой речи после назначения Барнье сказал, что через несколько дней, максимум через несколько недель будет презентовать перед парламентом законодательные приоритеты и предложения нового правительства.

Больше о новом премьере читайте здесь.

Читайте также: Флирт с Марин Ле Пен: как Макрон выбрал премьера Франции и какие последствия будет иметь это решение