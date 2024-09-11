На Мальті затримали чоловіка, який надсилав погрози та наркотики єврокомісарці

На Мальті поліція заарештувала 30-річного чоловіка за підозрою в тому, що він надіслав записку з погрозами та пакет із наркотиками до будинку єврокомісарки Гелени Даллі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times of Malta.

Інцидент стався ще наприкінці липня. Як писали місцеві ЗМІ, а згодом підтвердила сама Даллі, до її будинку під’їхав невідомий чоловік, який залишив щось на вулиці.

Пізніше стало відомо, що це був пакет із канабісом та запискою, де з помилкою було написано англійською мовою: "Наступного разу я буду готовий дістати щось для дітей".

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Фото: мальтійські ЗМІ

Як пише The Times of Malta, затриманого чоловіка раніше притягали до відповідальності за домагання до жінки. Наразі невідомо, чи будуть висувати йому звинувачення.

Гелена Даллі завершує свій термін на посаді єврокомісарки з питань рівності. Замість неї Мальта номінувала 34-річного Гленна Мікаллефа, який має досвід роботи в Брюсселі.

Але, за даними ЗМІ, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн тисне, зокрема, на Мальту, аби вона змінила кандидатуру на жінку.