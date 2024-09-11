На Мальте задержали мужчину, отправлявшего угрозы и наркотики еврокомиссару

На Мальте полиция арестовала 30-летнего мужчину по подозрению в том, что он прислал записку с угрозами и пакет с наркотиками в дом еврокомиссара Хелены Далли.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times of Malta.

Инцидент произошел еще в конце июля. Как писали местные СМИ, а впоследствии подтвердила сама Далли, к ее дому подъехал неизвестный мужчина, который оставил что-то на улице.

Позже стало известно, что это был пакет с каннабисом и запиской, где с ошибкой было написано на английском языке: "В следующий раз я буду готов достать что-то для детей".

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Фото: мальтийские СМИ

Как пишет The Times of Malta, задержанного мужчину ранее привлекали к ответственности за домогательства к женщине. Пока неизвестно, будут ли предъявлять ему обвинения.

Хелена Далли завершает свой срок на посту еврокомиссара по вопросам равенства. Вместо нее Мальта номинировала 34-летнего Гленна Микаллефа, имеющего опыт работы в Брюсселе.

Но, по данным СМИ, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оказывает давление, в частности, на Мальту, чтобы она сменила кандидатуру на женщину.